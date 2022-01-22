Стало известно о возможном визите главы МИД Великобритании в Москву

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22.01.2022, 9:02, Новости дня
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Российская сторона дала согласие на просьбу о визите в Москву министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, это состоится в феврале, сообщил дипломатический источник.

Источник заявил, что Трасс «попросила о возможности прибыть в Москву для переговоров с (министром иностранных дел России Сергеем) Лавровым, Москва дала согласие на проведение визита в феврале», передает ТАСС.

Ранее глава минобороны Британии Бен Уоллес сообщил, что направил своему российскому коллеге Сергею Шойгу приглашение посетить Лондон в ближайшие недели. 

По мнению британского министра, есть «возможности» установить «взаимовыгодные отношения», взаимодействуя «в областях, представляющих взаимный интерес и обсуждая вопросы безопасности, которые вызывают беспокойство у обеих стран».

Российский политолог Андрей Кортунов сказал газете ВЗГЛЯД, что в Лондоне действительно хотели бы иметь свой прямой канал взаимодействия с Москвой, это важно для стабилизации взаимоотношений.



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