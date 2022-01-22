 

Виталий Милонов предложил запретить работу секс-шопов в России

22.01.2022, 8:51, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов внес на рассмотрение законопроект о запрете деятельности всех магазинов интимной направленности на территории Российской Федерации.

Владельцам торговых точек, которые не успеют закрыть их в оговоренные законом сроки, будут грозить уголовные дела с последующим лишением свободы.

– Посмотрите, что в нашем православном государстве творится. Я недавно устроил акцию, чтобы осмотреть продукцию петербургских интимных магазинов, обошел всё, что смог. Повсюду продаются товары для удовлетворения сексуальных девиаций больных людей. Хуже того, они прикрываются тем, что продают товары для укрепления семьи. Поверьте мне, резиновый фаллос не для столь благих целей используется, я вам как практик говорю. Вы мне скажите, а как же быть например тем, кому нужно купить не фаллос, а допустим розги? И я отвечу: зайдите в наши родные казачьи магазины, там таких товаров много. А лучше к самим казакам обратитесь, выпорют профессионально и самое главное, с православной любовью, – заявил депутат Милонов.

Также в целях предотвращения незаконного обхода запрета путем заказа товара из-за границы (в частности через AliExpress) рассматриваются дополнительные меры. В частности, Милонов предлагает вскрывать посылки с популярных интернет площадок, а нарушителей закона штрафовать в размере 10 000 рублей за единицу запрещенной продукции.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.05 / Мнение: Размышления о роли учителя в современном обществе

25.09 / Профессор из Оксфорда пишет о живущих среди людей инопланетянах

14.07 / Мнение: Оруэлл против Незнайки, советский «Властелин Колец» и соцреализм в Википедии

12.03 / Чиновникам разрешат сбивать пешеходов при «чрезвычайных обстоятельствах»

09.11 / Ученые рассказали о повреждениях сердца из-за коронавируса

19.03 / В Химках при взрыве в жилом доме погиб человек – все подробности

03.08 / Семья из Чили столкнулась с гаргульями

08.02 / Манукян просил Бузову вернуться в новой песне о любви

27.10 / FT сообщила, что «Газпром» предложил Молдове скидку на газ

11.03 / Эксперты рассказали россиянам об уязвимых местах в работе банковских приложений

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика