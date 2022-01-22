Виталий Милонов предложил запретить работу секс-шопов в России

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов внес на рассмотрение законопроект о запрете деятельности всех магазинов интимной направленности на территории Российской Федерации.

Владельцам торговых точек, которые не успеют закрыть их в оговоренные законом сроки, будут грозить уголовные дела с последующим лишением свободы.

– Посмотрите, что в нашем православном государстве творится. Я недавно устроил акцию, чтобы осмотреть продукцию петербургских интимных магазинов, обошел всё, что смог. Повсюду продаются товары для удовлетворения сексуальных девиаций больных людей. Хуже того, они прикрываются тем, что продают товары для укрепления семьи. Поверьте мне, резиновый фаллос не для столь благих целей используется, я вам как практик говорю. Вы мне скажите, а как же быть например тем, кому нужно купить не фаллос, а допустим розги? И я отвечу: зайдите в наши родные казачьи магазины, там таких товаров много. А лучше к самим казакам обратитесь, выпорют профессионально и самое главное, с православной любовью, – заявил депутат Милонов.

Также в целях предотвращения незаконного обхода запрета путем заказа товара из-за границы (в частности через AliExpress) рассматриваются дополнительные меры. В частности, Милонов предлагает вскрывать посылки с популярных интернет площадок, а нарушителей закона штрафовать в размере 10 000 рублей за единицу запрещенной продукции.

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