 

“Не понимает, что говорит”: эксперт Корнилов о просчете призвавшего к антироссийским санкциям Зеленского

22.01.2022, 8:32, Разное
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Недавно семь сенаторов США посетили Киев. Как позже сообщили зарубежные журналисты, Владимир Зеленский призывал гостей из Америки ввести санкции против России, не дожидаясь поводов для этого. Якобы эти ограничения должны стать наказанием за “вторжение на Украину”.

Эксперт по американской внешней и внутренней политике Дмитрий Дробницкий отказался искать логику в словах украинского лидера, поскольку уверен – ее нет. Политолог предположил, что Зеленский и другие политики Незалежной делают подобные заявления, пытаясь угодить Вашингтону, однако, как всегда, они не могут угадать, что действительно нужно Белому дому.

Эксперт по Украине Владимир Корнилов считает идею Зеленского несвежей. Мол, президент неоднократно делает подобные заявления. В этот же раз глава украинского государства, призывая к превентивным антироссийским санкциям, “не понимает, что говорит”. Если наказать Россию за деяния, которые она не совершала, то больше ее ничего не будет сдерживать, обратил внимание политолог. Он посоветовал Зеленскому посмотреть голливудский фильм “Двойной просчет”.

Ранее президент США Джо Байден заявил о “незначительном вторжении России на Украину”. Эти слова не понравились украинскому лидеру. Владимир Зеленский отметил, что не бывает незначительной агрессии, как и незначительных жертв. А еще бывший актер назвал себя президентом великой державы.



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