 

Соловьев уличил США в попытках обмануть Россию: Видим вас насквозь

22.01.2022, 8:32, Разное
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Накануне глава Госдепа обратился к жителям России и призвал их не принимать участие во вторжении на Украину, а также заявил: ни США, ни НАТО не угрожают РФ. Слова Энтони Блинкена возмутили ведущего политического шоу на канале “Россия 1” Владимира Соловьева.

Журналист считает, что американский госсекретарь должен в первую очередь обратиться к гражданам своей страны, которые принимали участие в вооруженных конфликтах на Ближнем Востоке и рисковали собой, а также к жителям Сирии, Афганистана и Ирака, пострадавшим от армии США.

Соловьев назвал западных политиков волками в овечьей шкуре. Он напомнил им, что Россия требует уважения ее национальных интересов и честных отношений. По словам телеведущего, настоящие партнеры должны брать на себя обязательства и не отказываться от них.

“Мы вас видим насквозь. Вы уже и [Михаила] Горбачева обманули, и [Бориса] Ельцина. Хватит!”, – сказал журналист.

Напомним, 21 января состоялись переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Стороны продолжили обсуждение гарантий безопасности, которые были предложены Москвой в декабре 2021 года.



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