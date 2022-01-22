ФМБА подало заявку на регистрацию вакцины от COVID «Конвасэл»

Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) подал заявку на регистрацию субъединичной вакцины против коронавируса «Конвасэл» в Минздрав России, следует из реестра.

Заявка на регистрацию подана 21 января 2022 года. Зарегистрировать вакцину могут в течении нескольких месяцев. Документы на регистрацию планировалось подать до конца года, передает РИА «Новости».

«Информация, связанная с осуществлением государственной регистрации. Дата регистрации входящего номера: 21.01.2022. Торговое наименование: Конвасэл Вакцина субъединичная рекомбинантная для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2», – говорится в реестре.

Вакцина создана на основе рекомбинантного белка N вируса SARS-CoV-2, разработана Санкт-Петербургским научно-исследовательским институтом вакцин и сывороток (СПбНИИВС) ФМБА России.

Вакцина нацелена на формирование клеточного иммунитета. Основное действие – выработка клеточного иммунного ответа, фенотипа центральных клеток памяти, а также развитие вируснейтрализующего ответа.

ФМБА получило разрешение Минздрава РФ на проведение первой и второй фаз клинических испытаний своей вакцины от коронавируса 19 июля. Участие принимают добровольцы в возрасте от 18 до 60 лет.