Под Саратовом у пары изъяли детей за оргии на стримах

В городе Балаково в Саратовской области у женщины и ее сожителя изъяли двух детей после стримов с эротическим содержанием, сообщили в администрации Балаковского района.

В Сети опубликовали видео пары с элементами «нетрадиционных сексуальных практик», в ходе роликов за кадром слышен возмущенный детский голос, передает РИА «Новости».

«По поручению главы Балаковского муниципального района (БМР) после публикации в СМИ на место проживания детей незамедлительно выехали специалисты отдела опеки администрации БМР и сотрудники полиции. Там находились дети, мать и ее сожитель. Несовершеннолетних детей забрали и разместили в Балаковский центр социальной помощи семье и детям «Семья», – сообщили в администрации.

Также проверку в отношении 40-летней матери и ее 36-летнего сожителя начали следователи.

По данным администрации, мужчина и женщина на стриме были в нетрезвом состоянии, они вели себя «аморально в присутствии несовершеннолетних детей». Подобное «происходит систематически – в интернете опубликовано множество роликов».

Ранее власти Кургана сообщили, что у местной TikTok-стримерши, являющейся многодетной матерью, могут забрать детей после трансляций в нетрезвом виде.