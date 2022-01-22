Больше 50 шахтеров эвакуировали из шахты в Кузбассе из-за проблем с вентиляцией

Из шахты «Комсомолец» в городе Ленинск-Кузнецком в Кемеровской области из-за проблем с вентиляцией эвакуировали более 50 горняков, пострадавших среди них нет, сообщил источник в экстренных службах.

Источник сообщил, что «(произошла) остановка главного вентилятора проветривания на шахте «Комсомолец» в Ленинске-Кузнецком, внутри 56 человек, пострадавших нет, все выведены из шахты», передает ТАСС.

По данным на 11.47 (07.47 мск), главный вентилятор проветривания запущен, шахта работает в штатном режиме.

Шахта «Комсомолец» (входит в «СУЭК-Кузбасс») в Ленинске-Кузнецком была запущена в эксплуатацию в 1933 году. На данный момент угольное предприятие является одним из старейших в регионе, запасы угля превышают 60 млн тонн.

Напомним, 25 ноября в Кемеровской области на шахте «Листвяжной» произошла трагедия, под землей взорвался метан. Тогда в шахте находились 285 человек. Позже погибли пять горноспасателей, которые отправились на поиски горняков. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.