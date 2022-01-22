Ученые рассказали, почему плохо спать с включенным телевизором

Давным-давно известно, что здоровый сон возможен только в условиях полной тишины. Посторонние шумы беспокоят спящего человека и мешают нормально отдохнуть. А особенно вредны, как оказалось, незнакомые голоса.

Спросите, откуда им взяться среди ночи в вашей спальне? Из включенного телевизора!

Привычка засыпать под телевизор есть сегодня у многих. И это угрожает здоровью сразу нескольких ныне живущих поколений. Ученые из Зальцбурга провели специальное исследование, посвященное этой проблеме. Они изучали состояние людей, постоянно засыпающих при включенном телевизоре, а также проводили замеры при помощи специальных приборов. Установлено, что во время сна активируются те участки головного мозга, для которых очень важен покой.