 

Психологи назвали чудесный способ поднять себе настроение

22.01.2022, 8:06, Новости дня
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Если у вас плохое настроение, просто займитесь любимым делом и попытайтесь применить свои лучшие навыки, советуют психологи. Есть очень большая вероятность, что грусть и тоска улетучатся, как роса на солнце.

Исследования, подтверждающие данный факт, проводили ученые из университета в американском штате Огайо. Их результаты писаны в научном издании Journal of Clinical Psychology.

В результате экспериментов, в которых участвовали около шестисот студентов-добровольцев, было установлено, что любые занятия, в процессе которых нужно использовать свои когнитивные способности, помогают отвлечься от негативных переживаний. Но если вы займетесь тем, что любите и в чем разбираетесь, позитивного результата достигните быстрее всего.



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