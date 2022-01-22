Экс-депутат Рады Царев предрек Зеленскому судьбу Ющенко: Очередное разочарование

Ситуация на Украине не была стабильной долгое время. Несмотря на смену глав государств, политический и экономический курсы не меняются из года в год. Во время предвыборной кампании в 2019 году Владимир Зеленский обещал народу все, о чем тот только мечтает, но ничего так и не сделал.

Кажется, что сейчас украинцы больше симпатизируют экс-президенту Украины Петру Порошенко, против которого возбуждено уголовное дело о госизмене. Как отмечал сам политик, его партия “Европейская солидарность” по рейтингам обходит партию Зеленского “Слуга народа”.

Со временем действующего президента Украины не будут поддерживать даже на Западе, уверен экс-депутат Верховной Рады Олег Царев. По мнению экс-парламентария, бывший комик, который сейчас является главой государства, повторит судьбу Виктора Ющенко (тот завершил свой президентский срок с крайне низким рейтингом). Политик считает Зеленского “очередным сильным разочарованием” для украинского народа.

Царев уверен, что на снижение популярности украинского лидера также работают сторонники

Джорджа Сороса. Они же, по словам экс-депутата, портят рейтинг предпринимателю Ринату Ахметову.