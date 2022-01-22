Глава ВМС Германии счел возвращение Крыма под контроль Киева невозможным

Крым никогда не вернется под контроль Украины, сообщил глава ВМС Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах.

Шенбах принимал участие в конференции индийского института оборонных исследований Манохара Паррикара. Комментируя ситуацию на Украине, Шенбах заявил, что «крымского полуострова нет, он никогда не вернется». «Это факт», – приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, ице-премьер, министр экономики Словакии Рихард Сулик заявил, что Крым останется частью России, с которой необходимо развивать отношения, в то время как введенные против Москвы санкции приносят вред многим, включая экспортеров. МИД Украины счел неприемлемыми его заявления.