 

Зеленскому не понравилось намерение США эвакуировать американцев с Украины

22.01.2022, 7:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На следующей неделе США, вероятно, начнут эвакуацию семей персонала посольства в Киеве, сообщают источники.

Как информирует CNN, посольство «попросило Госдеп разрешить всем представителям неосновного персонала и их семьям уехать». По данным телеканала, США заявили Киеву, что эвакуацию семей дипломатов из посольства «скорее всего, начнут на следующей неделе». Источник, близкий к украинскому правительству, заявил, что президент Украины Владимир Зеленский обсудил этот вопрос с главой Госдепа Энтони Блинкеном. Зеленский считает эвакуации «чрезмерной реакцией», передает РИА «Новости».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.11 / Тихановская: По международным законам Крым – это Украина. Но имеем то, что имеем

24.11 / Управление общих служб США обратилось к Байдену

02.07 / Умер худрук театра «Ромэн» Николай Сличенко

31.05 / Защищенный смартфон Umidigi Bison 2021 получил 8 Гб ОЗУ и батарею на 5000 мАч

04.09 / Пушков: США намекают РФ на «санкции из ада»

07.05 / В Луганской области 14 шахтеров протестуют из-за долгов по зарплате

24.07 / Госдеп призвал мир действовать во имя «независимости», а «не в интересах США»

27.09 / Глава МВД Польши обвинил белорусских пограничников в раздаче наркотиков мигрантам, в том числе детям

20.10 / Россиянина осудили за создание канала миграции вьетнамцев через Белоруссию

27.11 / Уволенного за банкет в траур мэра кузбасского Прокопьевска исключили из «Единой России»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика