Curiosity обнаружил на Марсе признаки жизни

Ровер обнаружил на Марсе необычную смесь химических элементов. Она гипотетически может указывать на существование инопланетной жизни, но это не точно.

Марсоход Curiosity обнаружил в кратере Гейла на Марсе необычную химическую смесь с содержанием углерода. Это открытие привлекло большое внимание ученых, поскольку углерод считается одним из «маркеров» жизни.

Следы углерода выявили в образцах осадка, собранных за последние девять лет, с августа 2012 года по июль 2021 года. Марсоход отобрал 24 пробы и затем нагревал их, чтобы высвободить содержащиеся в них газы. Было обнаружено, что почти половина этих образцов содержала на удивление большое количество углерода-12 по сравнению с тем, что находили в марсианской атмосфере и метеоритах.

При этом, некоторые образцы оказались обогащены углеродом-13, а некоторые чрезвычайно обеднены. По словам ученых, это указывает на нетрадиционные процессы, отличные от тех, которые были созданы углеродным циклом в современную эпоху Земли.

На Земле организмы преимущественно используют углерод-12 для своих метаболических процессов, поэтому обогащение этим изотопом образцов древних пород здесь обычно интерпретируется как сигнал биотической химии. Но углеродные циклы на Марсе изучены недостаточно хорошо, чтобы делать аналогичные предположения для находок на Красной планете, говорят члены исследовательской группы.

– Мы находим на Марсе заманчиво интересные вещи, но нам действительно нужно больше доказательств, чтобы сказать, что мы идентифицировали жизнь. Итак, мы изучаем, что еще могло вызвать углеродную сигнатуру, которую мы наблюдаем, если не жизнь, – Пол Махаффи, соавтор исследования.

Ученые предложили три возможных объяснения интригующего углеродного сигнала. В первом сценарии задействованы гипотетические марсианские микробы, производящие метан, который затем преобразуется в более сложные органические молекулы после взаимодействия с ультрафиолетовым (УФ) светом в атмосфере Красной планеты. Затем эти более крупные органические вещества попадали на поверхность и были включены в породы, которые были отобраны Curiosity.

Однако подобные реакции с участием ультрафиолетового излучения и небиологического диоксида углерода – самого распространенного газа в атмосфере Марса – теоретически могли привести к такому же результату.

Третьим объяснением углеродных сигнатур является гигантское молекулярное облако пыли. Солнечная система проходит через одно из таких каждые пару сотен миллионов лет или около того, и охлаждающий эффект, который оно создает, оставляет за собой углеродные отложения. Команда говорит, что это правдоподобный сценарий, но он требует дальнейшего изучения.

Curiosity уже обнаруживал органические соединения на Марсе. Например, команда миссии ранее сообщала об обнаружении органических веществ в порошкообразных образцах горных пород. Шестиколесный робот также неоднократно проезжал через потоки метана, происхождение которого на Красной планете до сих пор остается загадкой.

Теоретически это соединение может быть произведено микробами, активно метаболизирующими сегодня под холодной марсианской поверхностью. В качестве альтернативы метан может быть получен в результате подземного взаимодействия горных пород и горячей воды без участия жизни. Это также мог быть древний материал, произведенный организмами или абиотическим путем, который сохранился под поверхностью давным-давно и иногда выплескивается наружу.

Команда Curiosity хотела бы проехать через еще один шлейф метана и определить в нем содержание углерода-12, чтобы продолжить изучение происхождения этих органических веществ. Но для этого потребуется большая удача, учитывая, что исследователи не могут предсказать, когда и где появятся такие шлейфы.