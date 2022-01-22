Эффективность солнечных панелей повысили при помощи диоксида олова

Данное открытие сделали члены группы ученых из Швейцарии и Южной Кореи. В процессе экспериментов они попробовали в перовскитных солнечных панелях заменить транспортный слой.

Вместо диоксида титана ученые попробовали диоксид олова. В результате панель стала отбирать намного больше энергии из попадающих на нее солнечных лучей, утверждают специалисты.

Кроме того, с таким составом солнечные панели легче производить. Не нужно нагревать диоксид титана до температуры 400 градусов по Цельсия, чтобы нанести его на поверхность. Олово плавится намного быстрее и требует, соответственно, меньших затрат энергии. В общем, со сменой всего одного из компонентов можно получить двойную выгоду, отмечают ученые.