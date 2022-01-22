В РФ разработан метод предотвращения аварий с беспилотниками

Любой беспилотный аппарат движется под управлением навигационного оборудования. Но оно часто отказывает, если появляется резкий перепад температуры.

Как сообщили в НТИ «Фотоника», при этом чувствительность приборов может сразу упасть в тысячу раз. Автономный аппарат теряет ориентацию в пространстве и, скорее всего, просто попадет в аварию.

Оказывается, долгое время специалисты не могли понять, какой участок аппаратуры является наиболее уязвимым. Но это удалось определить российским ученым. Результаты работы опубликованы на страницах журнала Applied Sciences. Данное открытие позволяет сделать безопасными не только беспилотные летательные аппараты, но и другие виды автономных транспортных средств.