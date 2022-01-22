Ставки очень высоки — Блинкен и Лавров встречаются в Женеве

В Женеве проходят переговоры между госсекретарём США Энтони Блинкеном и главой российского МИДа Сергеем Лавровым, на которых главы дипведомств попытаются найти выход из нынешнего кризиса в отношениях Запада и России, передаёт France 24. Между тем, как подчёркивается в сюжете канала, пока шаги обеих сторон напряжённость лишь усугубляют — обстановка на российско-украинской границе продолжает накаляться.

И для Энтони Блинкена, и для Сергея Лаврова ставки очень высоки: оба чиновника прибыли в Женеву, чтобы найти дипломатический выход из кризиса, который привёл к резкому обострению напряжённости в отношениях между Россией и западными лидерами.

Москва отправила к своей границе с Украиной тысячи солдат — а отвести войска Владимир Путин соглашается на том условии, что ему будут предоставлены гарантии того, что Украина никогда не вступит в НАТО. Однако российский лидер отрицает, что намеревается осуществить вторжение — а Джо Байден заявляет, что такой шаг окажется для Москвы катастрофой.



ДЖО БАЙДЕН, президент США: Никаких сомнений здесь быть не может — если Путин примет такое решение, РФ дорого за это поплатится. Но это не единственный сценарий, к которому нам нужно готовиться. РФ уже давно пользуется для осуществления агрессии другими средствами, помимо открытых военных действий.

Прибытие российских войск в Белоруссию только усугубило напряжённость. Москва также объявила о скором проведении масштабных военно-морских операций. Такие шаги напоминают её политику времён холодной войны.

США, в свою очередь, пытаются сформировать единый фронт вместе со своими западными союзниками. Как полагают многие наблюдатели, такая позиция Вашингтона заводит обе стороны в тупик.



АЙЭН КЕЛЛИ, бывший посол США в Грузии: Боюсь, что завтра настанет тот самый день, когда Лавров выйдет с переговоров и заявит: «В дальнейших переговорах я смысла не вижу». В таком случае, как я понимаю, конфликт окажется практически неотвратимым.

Пытаясь выиграть время дипломатическими методами, Вашингтон между тем одобрил предоставление Украине военной помощи на общую сумму 200 миллионов долларов. США также дали странам Прибалтики разрешение на передачу Украине оружия американского производства для укрепления обороноспособности страны.

Дата выхода в эфир 21 января 2022 года.