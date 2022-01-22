 

На фоне украинского кризиса РФ проведёт масштабные военно-морские учения в нескольких регионах мира

22.01.2022, 6:54, Новости дня
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На фоне напряжённости в отношениях с Украиной и её западными партнёрами РФ анонсировала крупномасштабные военно-морские учения в Атлантике, Арктике, Тихом океане и Средиземном море, пишет N-TV. В учениях, запланированных на январь — февраль, примут участие около 10 тыс. военнослужащих, более 140 кораблей, более 60 летательных аппаратов — в общей сложности примерно 1 тыс. единиц военной техники.


AP

На фоне напряжённости в отношениях с Украиной и её западными партнёрами РФ объявила о крупномасштабных военно-морских учениях в Атлантике, Арктике, Тихом океане и Средиземном море, передаёт N-TV.

Как сообщили в Министерстве обороны России, всего в учениях, запланированных на январь — февраль, будет задействовано более 140 кораблей, более 60 летательных аппаратов — в общей сложности примерно 1 тыс. единиц военной техники. В учениях примут участие около 10 тыс. военнослужащих.

Как считает издание, из-за наращивания российских войск на границе с Украиной Запад опасается возможного «вторжения РФ на Украину». Москва утверждает, что войска дислоцированы на территории РФ и поэтому никому не угрожают. В течение нескольких недель Запад угрожает Москве «масштабными последствиями» в случае начала военных действий.

Тем не менее в настоящее время значительно активизировались дипломатические усилия по сдерживанию кризиса. В Берлине состоялись консультации министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, госсекретаря США Энтони Блинкена, министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана и заместителя министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли. В пятницу в Женеве Блинкен планирует встретиться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

В ходе выступления на онлайн-мероприятии в рамках Всемирного экономического форума в Давосе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предостерегла Россию от «просчёта» в «украинском кризисе». «Если ситуация ухудшится, если последует атака на территориальную целостность Украины, мы отреагируем масштабными экономическими и финансовыми санкциями», — сказала фон дер Ляйен.

По словам фон дер Ляйен, ЕС, безусловно, является «самым важным торговым партнёром России», а также «крупнейшим инвестором». «Эти торговые отношения важны для нас. Но они гораздо более важны для России», — отметила глава Еврокомиссии.

Германия и Франция выступают за возрождение так называемого нормандского формата для урегулирования кризиса. В ходе визита в Москву на этой неделе министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок высказалась за возобновление работы в этом формате. Президент Франции Эммануэль Макрон также призвал к его возрождению, пишет N-TV.



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