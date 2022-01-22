 

Эксперт: Берлин заблокирует поставку эстонских гаубиц Украине

22.01.2022, 6:51, Новости дня
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«Украина испытывает нехватку более мощных орудий калибра 152 мм, а поставка старых советских гаубиц калибра 122 мм никак не усилит ВСУ», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Андрей Фролов. Ранее Эстония начала процедуру передачи Украине советских пушек 70-х годов выпуска.

«В отличие от присланных из Британии противотанковых комплексов, которые еще как-то можно рассматривать в качестве оборонительного вооружения, гаубицы уже точно наступательное оружие», – сказал главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов.

Кроме того, напомнил эксперт, размещать 122-миллиметровые гаубицы около линии фронта в Донбассе запрещено Минскими соглашениями. «Вдоль линии соприкосновения нельзя размещать орудия калибра больше 85 миллиметров. Если же Украина не собирается стягивать в Донбасс гаубицы, которые получит у Эстонии, то тогда непонятно, зачем вообще они ей нужны. Передавать такое оружие Киеву, просто «чтобы было» – это странно», – указал собеседник.

«Вообще 122 мм – это ходовой калибр, и украинцы не испытывают недостатка ни в таких орудиях, ни в боеприпасах. Вот если бы речь шла о поставке калибра покрупнее – 152 мм, то это имело бы смысл для украинской армии. А отправка эстонских гаубиц погоды не сделает», – подчеркнул эксперт.

Что касается технических моментов, то состояние этих гаубиц неплохое, предположил Фролов. «Их состояние не должно сильно отличаться от того, в каком их сбывала Германия – вероятнее всего, из орудий редко стреляли и аккуратно хранили», – сказал собеседник.

В любом случае немцы вряд ли дадут добро на такую поставку, уверен Фролов. «Берлин блокирует все поставки наступательных вооружений со стороны НАТО. А «зеленый свет» на поставку 122-мм гаубиц означал бы прямой подрыв Минских соглашений, одним из гарантов которых является как раз Германия», – детализировал собеседник. Если переговоры глав дипломатий РФ и США Сергея Лаврова и Энтони Блинкена закончатся неудачей, это может несколько развязать руки Берлину в плане военной помощи Украине, предположил собеседник.

В пятницу Deutsche Welle сообщила, что Германия получила запрос от Эстонии на одобрение поставок Украине 122-миллиметровых гаубиц, произведенных в СССР в 1970-х годах для нужд армии ГДР. Запрос изучается и находится «на ведомственном согласовании», сообщила пресс-секретарь минобороны ФРГ. Процедура согласования также будет скоординирована с Хельсинки, поскольку в 90-е годы власти объединенной Германии продали пушки Финляндии, которая затем перепродала их Эстонии.

Напомним, что до сих пор Берлин отказывался поставлять Украине летальное оружие. Это также относится и к оборонительному вооружению, если его можно использовать в качестве летального. Канцлер Олаф Шольц заявлял, что эта «политическая линия остается неизменной».

Вместе с тем Британия уже успела поставить Украине на этой неделе «тысячи легких противотанковых ракет». Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Запад подготовил ВСУ к масштабной провокации в Донбассе.



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