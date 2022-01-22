 

Facebook заблокировал публикацию новых постов на странице Sputnik Arabic

22.01.2022, 6:50, Новости дня
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Социальная сеть Facebook заблокировала публикацию новых постов на странице арабского сайта агентства Sputnik.

Согласно уведомлению, доступ к странице был ограничен «в целях безопасности на несколько дней». При обращении в службу поддержки Facebook последовал лишенный конкретики ответ со ссылкой на перечень Норм сообщества соцсети: «Ограничение введено в связи с потенциальным несоблюдением нашей политики», передает РИА «Новости».

Несмотря на неоднократные попытки добиться объяснения своего решения, Facebook ограничился подтверждением факта блокировки «некоторых функций» с перечислением общих оснований для введения таких ограничений.

Ранее Facebook заблокировал страницу компании «Укртрансгаз». Это произошло «без очевидных причин».



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