США заявили о планах РФ по свержению правительства Украины

Россия может предпринять разные действия, чтобы дестабилизировать ситуацию на Украине, одно из них – свержение украинского правительства, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.

«Некоторые из (этих планов – прим. ВЗГЛЯД) не включают в себя применение военной силы для дестабилизации Украины. Один из них – план свергнуть правительство», – сообщил дипломат изданию Reuters, передает «Лента.ру».

Одним из сценариев, по мнению Блинкена, является вариант свержения украинского правительства. Якобы у РФ есть планы по применению для дестабилизации Украины военных, административных и дипломатических средств.

Также госсекретарь напомнил об учениях, которые вооруженные силы сейчас проводят в Белоруссии. По словам Блинкена, крупное скопление российских войск превращает территорию северного соседа Украины в новый плацдарм для вторжения.

«Это дало бы Кремлю возможность напасть на Украину с юга, с востока, с севера, если президент Путин того пожелает», – считает политик.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров после встречи с Блинкеном подчеркнул, что РФ не собирается нападать на Украину и никому не угрожает.