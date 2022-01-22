 

США раскрыли «план» на случай решения РФ перекрыть газопровод в Европу

22.01.2022, 6:48, Новости дня
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Вряд ли РФ решит перекрыть газопровод в Европу в ответ на возможные санкции, сообщила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Томас-Гринфилд спросили, есть ли у США план на случай решения РФ перекрыть газопровод в Европу. Как сообщила постпред, «план состоит в том, чтобы тесно сотрудничать» с союзниками США «в целях их поддержки в случае любых действий, которые могут быть предприняты против них, включая возможность действий русских в отношении трубопровода». При этом Томас-Гринфилд «считает, что это в равной степени навредило бы и России, поэтому было бы не в их интересах перекрывать доступ европейцев к газопроводу», передает РИА «Новости» со ссылкой на RAI.

Напомним, отвечая на вопрос о том, «принимаются ли во внимание военные контрмеры» со стороны Вашингтона в случае «вторжения» РФ на Украину, Томас-Гринфилд заявила: «Абсолютно». По ее словам, США «ничего не исключают в плане ответа».



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