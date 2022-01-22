«Эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей»

Кадыров впервые высказался о похищении жены федерального судьи Янгулбаева.

Рамзан Кадыров впервые высказался о похищении жены федерального судьи Сайди Янгулбаева и матери экс-сотрудника «Комитета против пыток» Абубакара Янгулбаева. Он заявил, что «эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей». Об этом глава Чечни написал в своем телеграм-канале.

«Как бы там ни было, заявляю, что эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей. И это уже зависит не от меня.

Я знаю настроения в обществе. Пока жив хоть один чеченец, свободно наслаждаясь жизнью ходить члены этой семьи уже не смогут, настолько глубоко задета честь каждого представителя нашего народа. Помните это всегда, Янгулбаевы», — написал Кадыров.

Юрист «Комитета против пыток» Сергей Бабинец в беседе с «Новой газетой» назвал высказывание Кадырова «странным». «Допускать такие высказывания крайне неуместно. Я полагаю, что эти слова могут быть восприняты некоторыми людьми, которые прислушиваются к словам главы Чечни, как призыв к действиям.

Я бы обратил внимание во всей публикации на то, что Кадыров подтвердил, что Мусаева приехала в Грозный — она доставлена в рамках какого-то уголовного дела.

Это главное. Нам удалось добиться того, чего мы хотели — Зарема Мусаева жива, и, надеюсь, здорова. Она сможет получить юридическую помощь. То, что в отношении нее хотят возбудить дело о нападение на полицейского — уже не очень хорошая новость.

Все остальное — про семью, про правозащитников — это личное отношение и личные эмоции, которые Кадыров не может скрыть. Мне кажется, что обжаловать личные эмоции Кадырова нет смысла. Данная риторика не подходит главе региона».

Позже чеченский омбудсмен Мансур Солтаев опубликовал видео беседы с Мусаевой, на котором гражданка говорит, что «купили лекарства, никакого насилия [не применялось]».

Сын Мусаевой Абубакар Янгулбаев, который ранее работал в северокавказском филиале «Комитета против пыток», назвал происходящее «сплошным адом».

«У меня нет слов. Я не верю, что такое может происходить в России.

Я знаю свою мать и сейчас на видео она в очень тяжелом состоянии и просто никакая»,

— передает его слова «Комитет против пыток». Накануне Абубакар Янгулбаев рассказал в эфире телеканала «Дождь»*, что временно покинул Россию.

«У всей семьи нет понятия чести и достоинства»

Далее в своей публикации глава Чечни заявил, что Зарема Мусаева «напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза» после доставления в Грозный,

«тем самым уже заработав себе статью на реальный срок заключения».

Также Кадыров потребовал у Верховного суда «принять меры по исключению Янгулбаева из рядов судей, выгнать пинком из резерва и стереть напрочь его имя из истории судебного органа, дабы не порочить его».

Далее Кадыров утверждает, что «один из сыновей Янгулбаевых выступает с прямыми и открытыми угрозами в мой адрес, говорит, что не простит мне такое». «Этим человеком займутся компетентные органы», — говорится в публикации.

По словам главы Чечни, «оперативное мероприятие полицейских из ЧР в четверг было согласовано с коллегами на местах, а все их действия проводились в соответствии с законодательством».

«Каждый из Янгулбаевых замарал руки в гнусных публикациях телеграм-канала. У всей семьи нет понятия чести и достоинства. Ни один уважающий себя человек не будет сидеть в канале и покорно слушать, как отборными проклятиями и оскорблениями унижают всю его нацию и тем более не будет помогать этим мерзавцам зарабатывать деньги на донатах», — завершил Кадыров.

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В Нижнем Новгороде попытались похитить федерального судью с семьей, но удалось увезти только его жену. Как это было — рассказывает адвокат, ставшая свидетелем событий

Похищение Заремы Мусаевой

Накануне нижегородскую квартиру федерального судьи Сайди Янгулбаева — отца экс-сотрудника северокавказского филиала «Комитета против пыток» Абубакара Янгулбаева пришли представители чеченского ГУ МВД по городу Грозному. Силовики пытались похитить и Янгулбаева, и его жену Зарему Мусаеву.

В КПП заявили, что полицейским удалось задержать Мусаеву. В процессе задержания 59-летнюю женщину избили, она потеряла сознание. «Ее волоком спустили с лестницы как мешок картошки, на ней было легкое платье и тапочки на босу ногу», — рассказала адвокат Наталья Добронравова, которая стала свидетельницей этих событий. Полицейские увезли Мусаеву, страдающую диабетом второго типа, в неизвестном направлении без одежды и необходимых лекарств и инсулина. По словам правозащитников, супруге Янгулбаева необходимо делать уколы инсулина пять раз в день.

Сегодня пресс-секретарь президента РФ Владимир Песков назвал «странной» новость о похищении супруги федерального судьи. «Ну вообще фантастическая история, конечно, мы предпочитаем просто не верить таким сообщениям без каких-либо подтверждений. Уж очень в неправдивое время мы живем», — пояснил он.

За день до похищения Мусаевой сотрудники чеченской полиции приехали в Нижний Новгород с постановлением о принудительном приводе Сайди Янгулбаева и его жены для допроса в качестве свидетелей по делу о мошенничестве, которое находится в производстве следователя СК по Чечне. При этом, статус федерального судьи (обеспечивающий неприкосновенность) Янгулбаева делает такое постановление незаконным. Более того, никто из семьи Янгулбаева ранее не получал повесток с вызовом на допрос.

«Мы подозреваем, у нас пока нет этому доказательств, что это может быть обыск, связанный в том числе с сыном Сайди Абубакаром Янгулбаевым, нашим бывшим сотрудником, который работал в Пятигорске, в северокавказском отделении «Комитета против пыток». До Нового года его квартиру в Пятигорске обыскивали, его возили на допрос, после которого отпустили», — рассказала пресс-секретарь КПП Наталья Курекина, подчеркнув, что точного понимания, почему неизвестные приехали к Янгулбаеву-старшему, нет.

Обыск у Абубакара Янгулбаева в Пятигорске прошел в конце декабря. В КПП говорили, что это могло быть связано с тем, что силовики заподозрили его в связи с оппозиционным телеграм-каналом «Адат», хотя правозащитник к нему отношения не имеет. Янгулбаева тогда допросили как свидетеля по уголовному делу по статье 205.2 УК («Оправдание терроризма»).

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