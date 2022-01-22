 

В США физики сумели измерить кривизну пространства-времени

22.01.2022, 6:36, Новости дня
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Уникальный эксперимент провели физики их Стэнфордского университета. Как сообщают члены исследовательской группы, им удалось замедлить время и проверить теоретические положения теории Альберта Эйнштейна о том, что гравитация является проявлением кривизны пространства-времени.

Данная проблема беспокоит ученых еще с восемнадцатого века, отмечают в университете. Однако только сегодня в распоряжении физиков появилось необходимое для экспериментов лабораторное оборудование.

Физикам удалось зафиксировать сдвиг фазы, происходящий между двумя атомными волновыми пакетами. По их словам, измерить кривизну пространства-времени они сумели при помощи так называемого атомного фонтана.



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