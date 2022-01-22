 

Ученые провели эксперимент в «доме с приведениями»

22.01.2022, 6:36, Новости дня
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Ученые из университета в Калифорнии (США) решили проследить за реакциями человеческого организма в условиях «дома с приведениями». Их интересовало, как на людей воздействуют мнимые или реальные угрозы.

Добровольцы должны были побывать поочередно в 17 различных комнатах, каждая из которых должна была внушать тот ли другой вид страха. Всего в эксперименте участвовало 156 человек, а опыт длился по полчаса.

Участники эксперимента видели то несущийся на них автомобиль, то пугающие образы потустороннего мира, то слышали выстрелы и взрывы… Физиологическое состояние в режиме реального времени можно было отследить при помощи специальных браслетов. Ученые сумели заметить много интересных эффектов. В частности, чем больше человек в группе одновременно находились «под угрозой», тем острее была физическая реакция у каждого из них.



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