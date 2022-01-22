 

Молдавия заявила о причастности РФ к разжиганию конфликта в Приднестровье

22.01.2022, 6:04, Новости дня
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Президент Молдавии Майя Санду утверждает, что РФ направляла «своих людей» в Приднестровье, пытаясь помешать Молдавии обрести независимость.

Санду заявила, что «война в Приднестровье была попыткой остановить процесс обретения независимости» Молдавией. По ее словам, «этот процесс пытались остановить силы», которые не хотели, чтобы Молдавия «стала независима от СССР». Ее попросили уточнить, о каких именно силах идет речь. Санду ответила: «Всем предельно ясно, что Российская Федерация направила своих людей для этих действий против Молдавии», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Pro TV.

Напомним, в 2022 году исполняется 30 лет с начала российской миротворческой операции в Приднестровье. Приднестровье добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Сейчас в Молдавии вновь заговорили об объединении с Румынией.



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