Молдавия заявила о причастности РФ к разжиганию конфликта в Приднестровье

Президент Молдавии Майя Санду утверждает, что РФ направляла «своих людей» в Приднестровье, пытаясь помешать Молдавии обрести независимость.

Санду заявила, что «война в Приднестровье была попыткой остановить процесс обретения независимости» Молдавией. По ее словам, «этот процесс пытались остановить силы», которые не хотели, чтобы Молдавия «стала независима от СССР». Ее попросили уточнить, о каких именно силах идет речь. Санду ответила: «Всем предельно ясно, что Российская Федерация направила своих людей для этих действий против Молдавии», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Pro TV.

Напомним, в 2022 году исполняется 30 лет с начала российской миротворческой операции в Приднестровье. Приднестровье добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Сейчас в Молдавии вновь заговорили об объединении с Румынией.