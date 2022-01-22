Ученые рассказали о последствиях недавнего извержения вулкана на Филиппинах

Напомним, что в 2020 году на Филиппинах произошло крупное извержение вулкана Таал. Одним их последствий данного стихийного бедствия, как сообщили ученые, стали сотни грозовых разрядов, которых не бы, если б в небо не поднимался столб дыма и пепла.

Кстати, о самих грозовых разрядах практически ничего не говорили. На фоне извержения они просто померкли.

По словам исследователей выбрасываемые в атмосферу частицы оказались наэлектризованными. Молнии сверкали в течение нескольких часов в одном и том же небесном секторе. Ученые попытались собрать максимум информации об этом явлении, в том числе и с применением систем наблюдения из космоса. Однако пока до конца непонятно, как лучше использовать полученные знания.