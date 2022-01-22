 

Стала известна причина кислородной катастрофы, произошедшей на Земле 2,4 млрд лет назад

22.01.2022, 5:52, Новости дня
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Великое окисление или кислородная катастрофа произошла на нашей планете примерно 2,4 миллиарда лет назад. До сих пор ученые пытались установить, как получилось, что потребление кислорода вдруг стало значительно большим, чем его производство. Ведь и до того, и после окислительно-восстановительные процессы находились в примерном равновесии.

Похоже, что найти причину удалось исследователям из университета в Аризоне. Они связали ту катастрофу с выветриванием горных пород.

Результатом стало быстрое изменение химического состояния поверхности. Данное предположение было подтверждено в процессе моделирования и лабораторных исследований, утверждают ученые.



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