 

Харрис – РФ заплатит «суровую цену» за «агрессивные действия» против Украины

22.01.2022, 5:24, Новости дня
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После слов Джо Байдена о «незначительном вторжении» вице-президенту США Камале Харрис пришлось пояснять позицию Вашингтона касательно ситуации на российско-украинской границе. В интервью NBC Харрис заявила, что Америка заставит Россию «сурово поплатиться» за любые «агрессивные действия» против Украины, однако не стала вдаваться в подробности.

С нами на связи вице-президент Соединённых Штатов Камала Харрис. Госпожа вице-президент, доброе утро, рада Вас видеть!

КАМАЛА ХАРРИС, вице-президент США: И я рада Вас видеть, Саванна! Спасибо!

Начнём сразу с Украины. Президент высказался довольно ясно: «Россия будет привлечена к ответу, если она вторгнется. Всё зависит от её действий. Одно дело — если речь будет идти о незначительном вторжении и мы будем спорить о том, что предпринять и так далее».

Президент что, дал Владимиру Путину зелёный свет, позволил ему взять кусочек Украины, немножко откусить от Украины?

КАМАЛА ХАРРИС: Прежде всего, Саванна, скажу, что каждое утро я начинаю свой день с чтения ежедневного президентского резюме, куда входит секретная информация об угрозах нашей национальной безопасности и о горячих точках по всему миру. Я часто присутствую в Зале оперативных совещаний вместе с руководством наших вооружённых сил и нашего разведывательного сообщества и, конечно же, с президентом Соединённых Штатов.

И по поводу Украины я скажу, что позиция президента всегда была вполне ясной и позиция нашей страны, Соединённых Штатов, вполне ясна. Если Путин предпримет агрессивные действия, мы готовы заставить его заплатить суровую, серьёзную цену. Точка. И я Вам скажу, что наша позиция отчасти обусловлена тем, как мы уважаем и ценим суверенитет и территориальную целостность…

Госпожа вице-президент, простите, что прерываю Вас…

КАМАЛА ХАРРИС:  … в частности, в данном случае, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Конечно.

КАМАЛА ХАРРИС: Так что наша позиция вполне ясна…

Простите, что прерываю Вас, но это не вполне ясно. Потому что через полчаса после пресс-конференции пресс-секретарь Белого дома был вынужден пояснять высказывания президента.

КАМАЛА ХАРРИС: Саванна, сейчас я Вам говорю ясно.

Да. Хорошо.

КАМАЛА ХАРРИС: И если Вам интересно, я продолжу говорить ясно. У нас были прямые переговоры на разных дипломатических уровнях. С Путиным, с Россией и, что важнее всего, с нашими союзниками и партнерами. В том числе с нашими союзниками и партнёрами по НАТО.

Мы уже довольно долгое время ясно даём понять, что наш первый, предпочтительный подход, наш приоритет — это дипломатическое решение. Мы также ясно давали понять и сейчас ясно даём понять, что, если РФ предпримет агрессивные действия, за это придётся заплатить суровую цену. Точка.

«Агрессивные действия» — это… Давайте внесём ясность!

КАМАЛА ХАРРИС: Да.

Ведь на границу с Украиной стянуто 100 тысяч российских военных, и люди там ловят каждое слово президента. Может ли РФ забрать хоть сколько-то земли — так, чтобы президент (Байден. — ИноТВ) это позволил, закрыл на это глаза и не ввёл эти, цитирую, «суровые санкции», которыми он угрожал на случай полномасштабного вторжения?

КАМАЛА ХАРРИС: Наша интерпретация такова: если какая-либо страна, в данном случае РФ и Владимир Путин, станет отрицать или нарушать суверенитет и территориальную целостность Украины, это будет расценено как агрессивные действия и за это придётся поплатиться, сурово поплатиться. Точка.

Президент вчера, помимо прочего, заявил, что, по его мнению, Путин, вероятно, вторгнется на Украину. Позже он сказал, что не уверен. Но ведь он заявил: «Вероятно, он вторгнется». Является ли это фактически признанием того, что эта угроза суровых санкций со стороны администрации (Байдена. — ИноТВ) вообще не действует на Путина? Что его это на самом деле не сдерживает?

КАМАЛА ХАРРИС: Я не собираюсь проводить психоанализ российского президента Путина. Но вот что я Вам скажу. Нам ясно, что решение, вероятно, за ним. И мы готовы принять надлежащие меры в зависимости от того, как он решит поступить.

Дата выхода в эфир 20 января 2022 года.



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