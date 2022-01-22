FAZ – ни дня без рекордов — в Германии впервые зафиксировано более 100 тысяч случаев заражения за сутки

Уже шестой день подряд Германия обновляет рекорд по заболеваемости коронавирусом: в среду впервые с начала пандемии число выявленных случаев за сутки превысило порог 100 тысяч человек, пишет Frankfurter Allgemeine. Перед пунктами тестирования выстраиваются длинные очереди — тем, кто получил положительный результат экспресс-теста или вступил в контакт с заражёнными, приходится часами ждать своей очереди на бесплатный ПЦР-тест.

Длинная очередь перед городским центром тестирования на коронавирус в Берлине. Чтобы сдать бесплатный ПЦР-тест, люди ждут больше часа. Ранее они получили положительный результат экспресс-теста или вступили в контакт с лицами, заражёнными коронавирусом.

Ситуация по всей стране не отличается от столичной. Уровень заболеваемости коронавирусом за сутки впервые превысил отметку 100 000. По данным Института имени Роберта Коха, в среду число новых случаев заражения за последние 24 часа достигло 112 323. Неделю назад это значение составляло около 80 000. Речь идёт о новом суточном максимуме.

ЖИТЕЛЬ БЕРЛИНА 1: За последнюю неделю я дважды контактировал с заболевшими коронавирусом, у них обоих положительный результат. И поэтому сейчас провериться нужно мне и моему коллеге, который хочет поскорее уехать.

ЖИТЕЛЬ БЕРЛИНА 2: У меня всё хорошо, у детей тоже весьма неплохо. Но сегодня экспресс-тесты показали положительный результат у них обоих. Так что ПЦР-тесты должны официально подтвердить развитие заболевания. Поэтому приходится ждать. Если всё подтвердится, они должны будут уйти на карантин, то есть минимум семь дней или, мне кажется, даже десять дней, мне придётся совмещать работу и игры.

ЖИТЕЛЬНИЦА БЕРЛИНА 1: Я немного нетерпелива, и мне очень грустно, потому что я сделала уже три прививки от коронавируса, но, видимо, всё равно не могу полностью защитить себя от него. Так что этого всего нельзя просто так избежать, и я думаю, что это влечёт за собой ощущение некоторой безысходности.

Как сообщил Институт имени Роберта Коха в среду, заболеваемость за 7 дней на 100 000 человек выросла до 584,4, что также является новым рекордом. Рекорд обновляется уже шестой день подряд.

Дата выхода в эфир 19 января 2022 года.