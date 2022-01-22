 

На Украине заявили о дефиците минеральных удобрений для проведения полевых работ

22.01.2022, 5:20, Новости дня
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Сельскохозяйственные предприятия Украины обеспечены минеральными удобрениями для полевых работ всего на 11% от необходимого объема, это может привести к недополучению урожая, сообщило Минагрополитики Украины.

«Весенне-полевые работы оказались под угрозой из-за нехватки минеральных удобрений», – передает ТАСС сообщение.

Ведомство распространило данные на 20 января, из которых следует, что ряд областей обеспечены удобрениями на 1-10%. Так, Одесская область обеспечена на 7%, Ровенская – на 6%, а Луганская – всего на 1%. В то же время у Запорожской области запасы удобрений составляют 57% от необходимого объема, в Хмельницкой – 26%, Житомирской – 22%, Донецкой – 21%, Кировоградской – 20%.

Отмечается, что нехватка удобрений чревата недополучением урожая и даже рядом специфических заболеваний растений, из-за чего сельское хозяйство может понести убытки.

В то же время пресс-служба Всеукраинского аграрного совета заявила, что дефицита минеральных удобрений в стране нет. «Сниженные поставки отечественных производителей компенсируются импортными поставками, которые к началу текущего сезона выросли втрое по сравнению с прошлым. Так, по некоторым видам минеральных удобрений, в частности, аммиачной селитры и карбамиду, показатель импорта вырос до 50%», – говорится в сообщении.

Вместе с тем из-за удорожания удобрений, вызванного скачком цены на газ, прогнозируется снижение количества их внесения в почву.

Ранее сообщалось, что рекордные цены на газ дают первые негативные плоды на Украине. Сразу три предприятия стекольной отрасли страны полностью остановили работу. В профильной ассоциации «Стекло Украины» жалуются на засилье импорта, высокие цены (на газ сегодня приходится половина себестоимости их продукции) и говорят об угрозе коллапса всей отрасли – а это потеря как минимум 12 тысяч рабочих мест.

В понедельник на Украине сообщили, что дефицит природного газа в стране до конца отопительного сезона составит не менее 2 млрд кубометров, а значит, нужно будет импортировать дорогой газ из Европы.



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