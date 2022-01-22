 

Генсек ООН назвал сотрудничество с ЧВК «Вагнер» суверенным решением Мали

22.01.2022, 5:20, Новости дня
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Сотрудничество с такими организациями, как частная военная компания «Вагнер» – это суверенное решение правительства Мали, сообщил генсек ООН Антониу Гутерреш.

«Что касается «Вагнера». У нас пока не было каких-либо встреч с группой «Вагнер», – сказал Гутерреш. Он заявил, что привлечение ЧВК не должно приводить к трудностям в достижении целей ООН. Гутерреш пояснил, что ООН стремится к «эффективному сотрудничеству» между Многопрофильной комплексной миссией ООН по стабилизации в Мали и войсками страны. Кроме того, в ООН «хотят видеть полное соблюдение прав человека и международного гуманитарного права», передает РИА «Новости».

В конце декабря 2021 года на Западе резко раскритиковали размещение бойцов российской ЧВК «Вагнер» в Мали. Глава МИД Сергей Лавров пояснял, что малийские власти обратились к частной военной компании из РФ с просьбой помочь в борьбе с терроризмом, российские власти не имеют к этому отношения.

Жители Мали в январе вышли на митинг в поддержку РФ и сотрудничества между странами. От Москвы там ждут решения острой проблемы внутренней безопасности. По мнению экспертов, успешное миротворчество в Мали резко повысит имидж РФ на континенте.



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