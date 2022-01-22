На Тайване построят «Солнечный камень»

Высокотехнологическое здание огромных размеров собираются построить на Тайване специалисты из голландской компании MVRDV. Его назвали «Солнечный камень», потому что вся поверхность покрыта солнечными панелями для производства электроэнергии.

Внутри самого необычного в островном государстве дома разместятся офисы, склады и другие коммерческие помещения, будет общественное пространство и также технологические помещения для солнечной электростанции, мощность которой более чем внушительна.

Идея состоит в том, чтобы обеспечить возобновляемой энергией крупный объект, обычно потребляющий огромное количество энергии. Власти Тайваня также хотят продемонстрировать, что намерены горой стоять за охрану окружающей среды.