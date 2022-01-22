 

На Тайване построят «Солнечный камень»

22.01.2022, 5:08, Новости дня
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Высокотехнологическое здание огромных размеров собираются построить на Тайване специалисты из голландской компании MVRDV. Его назвали «Солнечный камень», потому что вся поверхность покрыта солнечными панелями для производства электроэнергии.

Внутри самого необычного в островном государстве дома разместятся офисы, склады и другие коммерческие помещения, будет общественное пространство и также технологические помещения для солнечной электростанции, мощность которой более чем внушительна.

Идея состоит в том, чтобы обеспечить возобновляемой энергией крупный объект, обычно потребляющий огромное количество энергии. Власти Тайваня также хотят продемонстрировать, что намерены горой стоять за охрану окружающей среды.



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