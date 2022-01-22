 

Испытаны системы управления роем более чем из сотни беспилотников

22.01.2022, 5:08, Новости дня
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Привлекать для управления каждого беспилотного аппарата отдельного оператора – это слишком расточительно с точки зрения использования человеческих ресурсов. Две высокотехнологические компании из Соединенных Штатов испытали разработанные системы управления целыми роями беспилотных роботов.

Так, в компании Raytheon Technologies один оператор справился с управлением сразу 130 реальных и еще 30 виртуальных дронов. А специалист из Northrop Grumman управлял одновременно 174 автономными аппаратами.

При этом дроны-роботы должны были выполнять каждый свою задачу, а весь рой – достигнуть единой поставленной цели. И это еще не предел. Согласно существующему проекту, в единой системе под управлением одного человека так должны работать сразу 250 роботов.



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