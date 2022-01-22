Джонсон – вторжение России на Украину грозит «катастрофой» всему миру

Британский премьер Борис Джонсон назвал катастрофой возможное вторжение «любого масштаба» РФ на Украину не только для самой России, но и для всего мира, передаёт The Independent. Джонсон также вновь указал на полную поддержу Великобританией суверенитета и территориальной целостности Украины.



АР

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил, что любое возможное вторжение РФ на Украину станет «катастрофой» не только для Москвы, но и для всего мира, пишет The Independent.

Как отмечает издание, с таким заявлением Джонсон выступил во время визита в диагностический центр в британском Тонтоне, добавив, что Лондон поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

«Если РФ предпримет какое-либо вторжение любого масштаба на Украину, я думаю, это будет катастрофой не только для РФ — это будет катастрофой для всего мира.

Великобритания полностью поддерживает суверенитет и целостность Украины», — отметил британский лидер.

Как напоминает The Independent, Джонсон прокомментировал ситуацию вокруг Украины, после того как президент США Джо Байден заявил, что он не верит, что РФ хочет полномасштабной войны, предупредив, что страна заплатит «высокую цену» за вторжение в соседнее государство. В подобном случае, отметил Байден, российские банки не смогут проводить операции с долларами.

Тем не менее президент США предположил, что российский лидер Владимир Путин ещё не принял окончательного решения относительно дальнейшего развития ситуации вокруг Украины.