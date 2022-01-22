 

CNN – «положительный момент для Москвы» — Лавров добился от Блинкена обещания дать письменный ответ на предложения по безопасности

22.01.2022, 4:40, Новости дня
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Вашингтон пообещал дать ответы в письменной форме на предложения от РФ по гарантиям безопасности, передаёт CNN. Это можно назвать итогами переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена и его российского коллеги Сергея Лаврова в Женеве. Как отмечает корреспондент канала, хотя переговоры по Украине не привели к другим прорывам, для российской стороны это позитивный момент. Теперь Москва наконец получит от США какой-то конкретный ответ на свои запросы.

А с нами на связи из Москвы — Ник Робертсон. Какие у вас сложились впечатления после этого выступления? Разглядели ли вы признаки какого-то согласия или перспективы подвижек? Или всё было в стиле «давайте уже к делу»?

НИК РОБЕРТСОН, международный дипломатический редактор CNN: Тон был грубый и жёсткий — министр говорил о президенте Зеленском, заявлял, что Украина страдает русофобией и пытается за счёт этой русофобии заработать очки в отношениях с западными партнёрами и своими союзниками в Европе. 

Между тем, как мне кажется, нужно остановиться на том, чего удалось добиться на этой встрече Лаврову, — а он получил от госсекретаря Энтони Блинкена обещание дать письменный ответ на предложения России, которые та выдвинула ещё в середине декабря. Москва с тех пор при каждой возможности — в том числе и в ходе переговоров на прошлой неделе — просила дать ей письменный ответ, а Блинкен перед нынешней встречей говорил, что никаких письменных ответов давать не будет, однако Лавров всё-таки сумел добиться этого от госсекретаря. Во всяком случае, так всё выглядит сейчас — посмотрим, что по этому поводу скажет сам Блинкен. С российской точки зрения это — положительный момент, поскольку теперь всё выглядит так, будто им удалось заставить США зафиксировать что-то конкретное на бумаге. 

США же заявили, что не будут обсуждать никакие вопросы, касающиеся Украины или партнёров и союзников Вашингтона по НАТО, без их присутствия за столом переговоров. 

То, что они могут написать в этом документе, может дать настоящие ответы на эти вопросы Сергея Лаврова и его начальника Владимира Путина. Вряд ли будет написано много — они об этом уже упомянули, — так что тяжело предвидеть, во что всё это выльется на следующем этапе. Однако сдерживаемый гнев и раздражение, о котором вы говорили… Да, эти чувства вырвались на поверхность, но мы по-прежнему идём тропой дипломатии, чего и хотел госсекретарь Блинкен. Он хотел знать, открыт ли по-прежнему этот путь.

Лавров утверждает, что да, но вопрос в том, посчитает ли Блинкен, что услышал достаточно. Лавров изучил бумаги Госдепартамента, которые ему предоставили перед встречей. Насколько мы знаем, там содержится детальный анализ Госдепа по российскому вмешательству во внутренние дела Украины, в том числе и в политику.

Лавров отмёл все эти утверждения, просто назвав их ложью. При этом он в очередной раз подчеркнул, что РФ не собирается вторгаться на Украину. Так что никаких подвижек здесь нет, если не считать, судя по всему, обещания дать вышеупомянутые ответы в письменной форме — которые послужат РФ отправной точкой для следующего этапа.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 21 января 2022 года.



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