 

НАТО приняла решение передать Украине переносные системы ПВО Stinger

22.01.2022, 4:36, Новости дня
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Латвия, Литва и Эстония предоставят украинской стороне противовоздушные ракеты Stinger и противотанковые комплексы Javelin, сообщили в литовском минобороны.

«Литва и Латвия предоставят Украине противовоздушные ракеты Stinger, а Эстония – противотанковые ракеты Javelin. Эта поддержка усилит оборонные военные силы Украины. Поддержка оказывается после того, как США разрешило передачу оборудования американского производства третьим странам», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Глава минобороны Литвы Арвидас Анушаускас выразил надежду, что украинской стороне «не придется пользоваться переданным вооружением».

Ранее СМИ сообщили, что Белый дом дал странам Балтии разрешение на реэкспорт вооружений американского производства на Украину.



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