В Европе допустили перенос запуска «Северного потока – 2» на следующие годы

Ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2» может быть отложен, сейчас нет уверенности, что он заработает в 2022 году, сообщил директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

«Вряд ли у кого-то сейчас есть уверенность, что проект обязательно будет запущен в 2022 году, хотя еще какое-то время назад казалось, что газопровод в самое ближайшее время заработает», – цитирует его РИА «Новости».

По словам Маринченко, Украина крайне негативно относится к проекту газопровода, а появление в цепочке дополнительного звена может удлинить время согласования. «Сильный рост геополитической напряженности в последние один-два месяца тоже может негативно сказаться на перспективах проекта – особенно если Германия начнет относится к нему с большим скептицизмом», – добавил он.

Ранее сообщалось, что при наличии политического решения Европы сертификация и ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2» могут быть достаточно быстро завершены.

В пятницу премьер-министр федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания Мануэла Швезиг выступила за скорейшую сертификацию «Северного потока – 2».