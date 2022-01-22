 

Британский суд назвал дату заседания о возможности обжалования Ассанжом экстрадиции

22.01.2022, 4:36, Новости дня
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Суд в Великобритании 24 января вынесет решение о том, сможет ли основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж обжаловать решение об его экстрадиции в США, говорится в сообщении WikiLeaks.

«Высокий суд Великобритании вынесет свое решение о том, разрешено ли Джулиану Ассанжу обжаловать решение об экстрадиции в США в Верховном суде Великобритании, в понедельник утром», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение компании.

Ранее высокий суд Лондона удовлетворил апелляцию США об экстрадиции Ассанжа, суд удовлетворил гарантии, предоставленные США британской стороне.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в начале января предложил убежище австралийскому активисту.

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Власти штатов обвинили Ассанжа в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В США ему грозит 175 лет лишения свободы. 



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