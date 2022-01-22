 

Умер снимавшийся в «Мушкетерах» латвийский актер Арнис Лицитис

22.01.2022, 4:35, Новости дня
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Скончался латвийский актер Арнис Лицитис, который снимался в фильмах «Мушкетеры 20 лет спустя» и «Узник замка Иф», сообщил его соотечественник, спортивный фотограф Зигизмундс Залманис.

Залманис не сказал причину смерти Лицитиса, передает ТАСС.

Арнис Лицитис – советский и латвийский актер театра и кино. Он сыграл лорда Винтера в «Мушкетерах» и королевского прокурора Вильфора в «Узнике замка Иф». Также исполнял роли во многих советских и российских фильмах и сериалах.



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