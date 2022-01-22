Коротко и смело: 10 идей стрижки пикси, которые чаще всего выбирают модницы

Пикси — это текстурированная стрижка длиной до уха, которая идеально подойдет смелым женщинам. Эта прическа отличается множеством слоев, которые придают волосам дополнительный объем и густоту. Правильно подобранная короткая стрижка может подчеркнуть черты лица и сделать ваш образ лучше. К тому же она не требует много времени на укладку. Мы собрали лучшие варианты стрижки пикси, которые будут в моде в 2022 году.

Неровная пикси с челкой

Такой крой стрижки пикси, как на главном фото, отличается своей мягкостью. Эта стрижка выглядит очень женственно и привлекательно.

Стрижка в стиле панк

Если вы предпочитаете короткие стрижки, то можете обратить внимание на эту пикси в стиле панк. Она выглядит очень смело и необычно.

Ультракороткая

Короткая рваная стрижка пикси предназначена для тех, кто хочет выглядеть стильно и при этом не тратить слишком много времени на прическу. Чтобы уложить волосы, достаточно лишь нанести на них немного геля для укладки.

Вариант с челкой набок

Сочетание пикси с челкой набок придаст образу женственности, а также поможет смягчить черты лица.

Пикси-боб

Косой крой и много рваных слоев – идеальный вариант пикси-боба. Эта стрижка подойдет для тонких и средних волос, так как она придаст локонам объем.

С детской челкой

Привлекательная и простая в укладке стрижка пикси с детской челкой подойдет для большинства типов волос. Однако обладательницам такой прически придется часто посещать салон, так как она требует частого обновления.

Объемная прическа

Эта прическа подойдет девушкам с густыми волосами. Однако чтобы она выглядела привлекательно, концы волос необходимо будет истончить и заузить. Особенно эффектно такая стрижка пикси выглядит на контрастном окрашивании волос, как на фото ниже.

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С рваной челкой

Острая пикси с рваной челкой – эффектная и дерзкая прическа. Лучше всего такая стрижка будет смотреться на девушках с овальной формой лица.

Небрежная стрижка пикси

Девушкам с короткими волосами, которые хотят оживить свою прическу, стоит присмотреться к небрежной стрижке пикси. Такая укладка особенно хорошо смотрится на многослойной прическе.

Лохматая пикси для непослушных волос

Рваная стрижка пикси идеально подойдет для круглолицых девушек с непослушными волосами. В сочетании с кудрявой укладкой такая прическа поможет вам создать красивый, яркий образ. А волнистые локоны придадут волосам объем и густоту.

Стрижка пикси подойдет девушкам, которые не боятся открыть свое лицо и шею. Эта прическа почти не требует укладки, однако в то же время она не слишком универсальна. И если вы предпочитаете каждый день создавать новые прически, то она вам не подойдет.