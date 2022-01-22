Тактарова избили на карибском побережье

В мексиканской туристической зоне Ривьера-Майя на побережье Карибского моря избили экс-чемпиона UFC, актера Олега Тактарова, сообщил старший консул РФ в Мексике Андрей Трояновский.

Трояновский сообщил, что Тактаров «в посольство никакой информации по этому делу не передавал». По словам Тактарова, «полиция завела дело». В консульстве следят за ситуацией. Представители РФ готовы вмешаться, если Тактаров столкнется с предвзятым отношением или русофобией, но «пока таких фактов нет», передает РИА «Новости».

В 2020 году в Мексике житель российского происхождения был ранен, когда его пытались ограбить. В 2019 году житель России получил в Мексике 37,5 лет тюрьмы по обвинению в убийстве.