 

Список профессий с воинским учетом для женщин решили сократить на Украине

22.01.2022, 3:58, Новости дня
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После скандала министерство обороны Украины сообщило, что сократило список профессий, при которых женщины подлежат постановке на воинский учет.

Минобороны сообщило, что «определены 14 специальностей и шесть профессий, получение которых предусматривает постановку на военный учет». Поясняется, что они «родственны около 100 военно-учетным специальностям», передает ТАСС.

Глава ведомства Алексей Резников отметил, что в приказе «утверждают не все специальности, которые когда-то теоретически могут понадобиться, а только те, что военные считают актуальными в обозримой перспективе». Это позволяет «значительно сократить перечень» и «спокойно, без ажиотажа организовать и обеспечить учет определенных групп, проанализировать результаты и двигаться дальше», сказал Резников.

Указывается, что в основном в список попали специальности и профессии в сфере медицины, электроники, связи, метрологии и картографии, финансов, бухгалтерского учета и аудита. При «необходимости и срочных потребностей» список могут пересмотреть. Новая редакции приказа направлена на согласование в МВД, СБУ и СВР Украины. 

Напомним, прежде речь шла о 35 профессиональных направлениях по 200 специальностям. Встать на учет требовалось до конца 2022 года, причем даже беременным и женщинам с малолетними детьми. Приказ минобороны Украины вызвал скандал, в который был вынужден вмешаться главнокомандующий вооруженными силами страны Валерий Залужный.



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