Список профессий с воинским учетом для женщин решили сократить на Украине

После скандала министерство обороны Украины сообщило, что сократило список профессий, при которых женщины подлежат постановке на воинский учет.

Минобороны сообщило, что «определены 14 специальностей и шесть профессий, получение которых предусматривает постановку на военный учет». Поясняется, что они «родственны около 100 военно-учетным специальностям», передает ТАСС.

Глава ведомства Алексей Резников отметил, что в приказе «утверждают не все специальности, которые когда-то теоретически могут понадобиться, а только те, что военные считают актуальными в обозримой перспективе». Это позволяет «значительно сократить перечень» и «спокойно, без ажиотажа организовать и обеспечить учет определенных групп, проанализировать результаты и двигаться дальше», сказал Резников.

Указывается, что в основном в список попали специальности и профессии в сфере медицины, электроники, связи, метрологии и картографии, финансов, бухгалтерского учета и аудита. При «необходимости и срочных потребностей» список могут пересмотреть. Новая редакции приказа направлена на согласование в МВД, СБУ и СВР Украины.

Напомним, прежде речь шла о 35 профессиональных направлениях по 200 специальностям. Встать на учет требовалось до конца 2022 года, причем даже беременным и женщинам с малолетними детьми. Приказ минобороны Украины вызвал скандал, в который был вынужден вмешаться главнокомандующий вооруженными силами страны Валерий Залужный.