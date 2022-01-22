Independent – время действовать — часы Судного дня застыли на отметке 100 секунд до полуночи

Эксперты «Бюллетеня учёных-атомщиков» оставили стрелки часов Судного дня на отметке 100 секунд до «полуночи», то есть до глобальной катастрофы, передаёт The Independent. В организации предупредили об опасности того, что стрелки часов не сдвинули назад, и указали на негативные тенденции в сферах ядерного оружия и здравоохранения, а также на проблему изменения климата.



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Часы Судного дня, метафорическая оценка того, насколько мир близок к глобальной катастрофе, остались на отметке 100 секунд до полуночи, то есть до уничтожения нашего мира, пишет The Independent со ссылкой на объявление организации «Бюллетень учёных-атомщиков».

Тем не менее специалисты организации, представляющие различные научные отрасли — от киберперступности до физики, — предупреждают, что подобная «стабильность», учитывая, что с прошлого года стрелки часов не сдвинулись, отнюдь не является «хорошей новостью».

«Мы застряли в опасном моменте, который не принесёт ни стабильности, ни безопасности», — заявила профессор Института международной научно-технической политики Шарон Сквассони.

В организации отметили, что смена руководства в США в прошлом году «вселила надежду на то, что можно остановить то, что казалось глобальной гонкой к катастрофе», благодаря «более умеренному и предсказуемому подходу» к контролю над одним из двух самых крупных ядерных арсеналов в мире. Однако одного лишь этого оказалось недостаточно, чтобы обратить вспять негативные тенденции в области международной безопасности, которые формировались давно.

Хотя в прошлом году прозвучало несколько позитивных заявлений, в том числе от президентов РФ и США Джо Байдена и Владимира Путина, о том, что ядерная война «никогда не должна быть развязана», в организации указали на очевидные угрозы безопасности человечеству. В частности, речь идёт о разработке вооружения в странах Ближнего Востока, признаки гонки ядерных вооружений в Китае и испытания противоспутникового оружия Россией и Поднебесной.

Однако оружие не единственная угроза. В своём заявлении специалисты «Бюллетеня учёных-атомщиков» подчеркнули, что реакции на пандемию коронавируса по всему миру было «совершенно недостаточно». Так, в странах с низким уровнем дохода уровень вакцинации от COVID-19 остаётся невысоким, несмотря на планы по глобальной прививочной кампании. На данный момент подтверждено, что коронавирус унёс жизни более пяти миллионов человек.

Ещё одной серьёзной негативной тенденцией в организации считают проблему изменения климата. Прошлогодняя Конференция ООН по изменению климата COP26 в Глазго стала «важной вехой в климатической многосторонности». Однако эксперты отмечают, что удалось достичь лишь «частичного прогресса» в деле борьбы с выбросами парниковых газов, и указывают на неспособность выполнить климатические договорённости.

«В целом прогнозов и планов стран по производству ископаемого топлива недостаточно для того, чтобы достичь глобальных целей, установленных Парижским соглашением», — гласит заявление «Бюллетеня учёных-атомщиков».

Эксперты организации призывают Россию и США придерживаться ограничений на ядерное оружие, вместе с Китаем ускорять темпы сокращения выбросов диоксида углерода, развивать производство медицинских препаратов, а также поддерживать более бедные страны в борьбе с изменением климата. «Когда стрелки стоят на отметке 100 секунд до полуночи, мы все под угрозой. Момент и опасный, и неустойчивый — настало время действовать», — приводит The Independent их слова.

Как напоминает издание, часы были впервые установлены в 1947 году, чтобы символизировать степень приближения к «полуночи» — апокалипсису, который может угрожать всему миру. Организация «Бюллетень учёных-атомщиков» была основана участниками Манхэттенского проекта, которые создали первые в мире атомные бомбы и «не могли оставаться в стороне от последствий своей работы».

С момента создания часов учёные, управляющие ими, переводили стрелки восемь раз назад и 16 раз вперёд. Последний раз стрелки переводили в 2020 году, когда эксперты установили их на отметке 100 секунд до полуночи.