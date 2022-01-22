Володин согласился обсудить в Думе признание «ДНР» и «ЛНР»

Кремль просит не зарабатывать «политические очки» на теме.

Госдума готова обсудить внесенный партией КПРФ проект обращения, в котором коммунисты попросили президента РФ Владимира Путина признать самопровозглашенные «ДНР» и «ЛНР» независимыми государствами. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Мы видим игнорирование Минских соглашений Президентом [Украины Владимиром] Зеленским. НАТО хочет оккупировать Украину. И одно, и другое может обернуться трагедией. Мы не должны этого допустить. Совершенно очевидно одно: решения по обеспечению безопасности наших жителей и соотечественников в ДНР и ЛНР необходимо искать», — уверил Володин.

По его словам, предложенный для рассмотрения законопроект «очень серьезный и ответственный». Володин считает, что будет правильно на следующей неделе провести консультации с руководителями фракций и обсудить эту инициативу», а затем по итогам вопрос можно рассмотреть на совете Государственной думы.

При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков считает, что

«такой тонкой и хрупкой материей» — инициативой о признании «ДНР» и «ЛНР» — не стоит «пытаться зарабатывать какие-то политические очки».

«Здесь, конечно, хотелось бы отметить, что сейчас, когда ситуация настолько напряженная, настолько чувствительная, очень важно избегать каких-то шагов, которые могут спровоцировать усиление этой напряженности. Здесь очень важно осознавать ответственность за сбалансированные шаги, которые учитывают нынешнюю напряженную ситуацию», — пояснил Песков.

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Депутаты Госдумы от КПРФ 19 января предложили другим представителям нижней палаты российского парламента попросить Путина признать самопровозглашенные «ДНР» и «ЛНР». Представители КПРФ уверены, что ДНР и ЛНР «на основе всенародного волеизъявления» удалось установить демократические органы со всеми атрибутами легитимной власти. Признание, считают коммунисты, поможет обеспечить гарантии безопасности и защиты местных жителей «от внешних угроз». На сегодняшний день ни одно государство, являющееся членом Организации Объединенных Наций (ООН), не признало самопровозглашенные республики.

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