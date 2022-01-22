 

Глобальная версия смартфона Redmi Note 11 выйдет с процессором Snapdragon 680

22.01.2022, 3:40, Новости дня
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Как стало известно из достоверных источников, на будущей неделе должна состояться глобальная презентация новой модели смартфона Redmi Note 11. Сообщается также, что в данном случае аппарат будет укомплектован процессором Snapdragon 680.

Кстати, именно эта версия мобильного гаджета уже замечена на филиппинской площадке Shopee Mall.

На сегодня известно, что размер экрана у данной модели смартфона составляет 6,5 дюйма. Частота смены картинки на нем достигает 90 Гц, а гарантированное качество изображения соответствует стандарту FHD+. Объем оперативной памяти – 4 или 6 Гб. В накопителе базовой версии – 128 Гб. Емкость аккумуляторной батареи составляет 5000 мАч. И все это – за 175 американских долларов.



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