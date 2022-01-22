 

Компания Apple перестанет комплектовать свои смартфоны проводными наушниками

22.01.2022, 3:40, Новости дня
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Представители одной их торговых сетей, работающих на территории Франции, сообщили, что следующие партии смартфонов Apple начнут поступать без проводных наушников в комплекте.

Отказаться от данного аксессуара Apple решил уже достаточно давно, сообщают инсайдеры, имеющие отношение к производителю. Очевидно, пользователи редко подключают штатную гарнитуру к своим iPhone, а это значит, что производитель выпускает никому не нужный продукт, за который всем приходится платить.

Однако прекратить поставки смартфонов с обязательной гарнитурой в комплекте не позволяло обновленное законодательство Франции. Недавно его изменили, в результате чего «Яблочная» компания может убрать из комплекта не только наушники, но и адаптер.



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