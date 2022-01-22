Главу Воскресенска заподозрили во взяточничестве

Следователи намерены ходатайствовать об аресте заместителя руководителя подмосковного города Воскресенска Александра Савкина, сообщила представитель ГСУ СК по региону Ольга Врадий.

По версии следствия, в марте 2021 года подозреваемый получил от бизнесмена через посредника взятку в размере 160 тыс. рублей за содействие в победе в аукционе на право выполнения работ по ремонту дороги на дворовых территориях и внутриквартальных проездах городского округа, сказала Врадий ТАСС.

«В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения», – отметила она. Ведомство намерено требовать ареста.

По делу чиновнику грозит до 12 лет лишения свободы. Проведены обыски, проводятся допросы, планируются очные ставки.

По данным администрации Воскресенска, Савкин курирует благоустройство территорий, транспорт и дорожное хозяйство, строительство, а также экологию в городе.