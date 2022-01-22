США не исключили «военных контрмер» в случае «вторжения» РФ на Украину

Вашингтоном рассматриваются военные меры в случае «вторжения» РФ на Украину, сообщила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

На вопрос о том, «принимаются ли во внимание и военные контрмеры», постпред заявила: «Абсолютно». По ее словам, США «ничего не исключают в плане ответа», передает РИА «Новости» со ссылкой на Jurnal TV.

Она напомнила, что США предоставили Украине «почти 2,7 млрд долларов на поддержку» украинских военных, а «совсем недавно» объявили о «дополнительном финансировании». Томас-Гринфилд заверила, что США «продолжат предоставлять снаряжение украинцам». Она заявила, что США также оказывают Украине консультационную поддержку.