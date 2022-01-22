«Предпочитаем не верить»

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22.01.2022, 2:58, Разное
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Кремль прокомментировал новость о похищении жены федерального судьи в Нижнем Новгороде.

В Кремле заявили, что считают «странной» новость о похищении супруги федерального судьи Сайди Янгулбаева из Нижнего Новгорода, которую накануне увезли неизвестные на машине с чеченскими номерами. Об этом, как передает РИА Новости, заявил пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Ну вообще фантастическая история, конечно, мы  предпочитаем просто не верить таким сообщениям без каких-либо подтверждений. Уж очень в неправдивое время мы живем»,

— заявил он.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что у чеченских силовиков нет и не может быть никакого особого статуса, так как в РФ существует единое правовое поле.

Накануне в нижегородскую квартиру федерального судьи Янгулбаева — отца экс-сотрудника северокавказского филиала «Комитета против пыток» (КПП) Абубакара Янгулбаева — пришли неизвестные, представившиеся сотрудниками полиции. Приехавшему на место адвокату они показали постановление о приводе Сайди Янгулбаева и его супруги в Чечню в качестве свидетелей по уголовному делу.

После этого Зарему Мусаеву забрали. Женщина страдает диабетом, однако назвавшиеся правоохранителями люди не взяли с собой ее лекарства. На лестничной клетке Мусаева потеряла сознание.

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В Нижнем Новгороде попытались похитить федерального судью с семьей, но удалось увезти только его жену. Как это было — рассказывает адвокат, ставшая свидетелем событий

Правозащитники из «Комитета против пыток» подозревают, что похищение Заремы Мусаевой связано с деятельностью Абубакара Янгулбаева, который раньше работал в отделении комитета в Пятигорске. Самого мужчину несколько раз вызывали на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК), у него дома проходил обыск.

Незадолго до обыска Янгулбаев заявил о пропаже около 40 своих родственников в Чечне. Тогда юрист предположил, что это может быть связано с его профессиональной деятельностью или с тем, что власти Чечни подозревают его в причастности к оппозиционному телеграм-каналу «Адат». О похищении родственников в Чечне в декабре также заявляли и оппозиционные блогеры, среди которых были Аслан Арцуев и Тумсо Абдурахманов.

Источник: Новая газета



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