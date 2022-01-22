 

«Платон мне друг, но истина дороже»

22.01.2022, 2:56, Разное
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Токаев поручил разобраться в «непрозрачных» закупках фонда Назарбаева.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с представителями бизнеса в Нур-Султане поручил разобраться в «непрозрачных» закупках, сделанных Фондом национального благосостояния «Самрук-Казына». Об этом сообщает издание Tengrinews.kz со ссылкой на корреспондента.

Фонд «Самрук-Казына» был создан в 2008 году по указу экс-главы Казахстана Нурсултана Назарбаева. На это поручение Токаев дал месяц. По его словам, если не будет результатов, «последуют жесткие решения».

«Кулуарность, непрозрачность, завышенные цены — с этими фактами надо срочно разобраться. Уже дальше некуда. <…>

Я надеюсь, все убедились, что формула "Платон мне друг, но истина дороже" для меня имеет ключевое, целевое значение.

Это относится ко всем вопросам. Интересы государства для меня выше добрых отношений с кем-либо. Если нужно для государства, я готов, я уже принял очень трудные решения, и такие решения я буду принимать и в будущем», — уверил Токаев.

Президент Казахстана добавил, что уже поручил реформировать фонд «Самрук-Казына». По его мнению, фонд представляет собой «громоздкую структуру из-за «непрозрачности» и назначения «политически значимых людей». Токаев заявил, что уже переговорил с главой «Самрук-Казына» Алмасадамом Саткалиевым.

«Не справится с задачей реформирования — уйдет в небытие, а вместе с ним и сам фонд», — добавил Токаев.

20 января стало известно, что, согласно новым поправкам в конституционные законы, Назарбаеву сохранят право входить в состав Конституционного совета республики и выступать в правительстве и парламенте. При этом, согласно действующему закону о первом президенте, Назарбаеву также принадлежит право возглавлять Ассамблею народа Казахстана (АНК) и Совет безопасности.

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Нижняя палата парламента Казахстана (мажилис) 19 января одобрила законодательные поправки, предусматривающие отмену пожизненного председательства Назарбаева в Совете безопасности АНК. Назарбаев передал полномочия главы АНК Токаеву в 2021 году, поста главы Совета безопасности он лишился во время протестов.

18 января Назарбаев впервые после протестов появился на публике и заявил, что январские протесты и беспорядки в стране стали «атакой на Казахстан» с целью разрушить «устои государства».

Массовые протесты начались в Казахстане 2 января из-за повышения цен на газ. Они быстро распространились по всей стране и переросли в силовые столкновения. Самые ожесточенные стычки шли в бывшей столице страны Алматы. Правительство Казахстана ушло в отставку, а президент ввел чрезвычайное положение на всей территории страны.

Источник: Новая газета



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